Мирра Андреева — Алисия Паркс: россиянка выиграла первый сет со счётом 6:0

В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» проходит матч первого круга турнира US Open, где встречаются пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 56-й номер рейтинга американская спортсменка Алисия Паркс.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 04:25 МСК
Алисия Паркс
56
США
Алисия Паркс
А. Паркс
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
0 		1
6 		2
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Первый сет продолжался 22 минуты и завершился победой российской спортсменки со счётом 6:0. За это время Андреева не сделала ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы ни одного эйса и две двойных ошибки.

В следующем круге победительница встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.

