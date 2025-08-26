Мирра Андреева — Алисия Паркс: россиянка выиграла первый сет со счётом 6:0

В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» проходит матч первого круга турнира US Open, где встречаются пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 56-й номер рейтинга американская спортсменка Алисия Паркс.

Первый сет продолжался 22 минуты и завершился победой российской спортсменки со счётом 6:0. За это время Андреева не сделала ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы ни одного эйса и две двойных ошибки.

В следующем круге победительница встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.