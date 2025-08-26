US Open — 2025: результаты матчей с 25 на 26 августа у женщин
В ночь с 25 на 26 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее значимыми результатами второго игрового дня женского одиночного разряда (курсивом выделены победители).
Теннис. US Open — 2025 (США). 1-й круг. Результаты 25-26 августа:
- Анастасия Павлюченкова (Россия) – Даяна Ястремская (Украина, 30) – 6:7, 7:6, 6:4;
- Людмила Самсонова (Россия, 17) – Юань Юэ (Китай) – 2:6, 6:4, 6:4;
- Барбора Крейчикова (Чехия) – Виктория Мбоко (Канада, 22) – 6:3, 6:2;
- Юлия Путинцева (Казахстан) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:4, 7:6;
- Мэдисон Киз (США, 6) – Рената Сарасуа (Мексика) – 7:6, 6:7, 5:7;
- Александра Саснович (Беларусь) – Ива Йович (США) – 6:7, 3:6;
- Элисе Мертенс (Бельгия, 19) – Алисса Ан (США, WC) – 6:1, 6:0;
- Камилла Рахимова (Россия) – Каролин Гарсия (Франция, WC) – 6:4, 4:6, 6:3;
- Анна Калинская (Россия, 29) – Клерви Нгуну (США, WC) – 6:0, 5:7, 6:4;
- Елена Рыбакина (Казахстан, 9) – Джульета Пареджа (США, WC) – 6:3, 6:0;
- Дарья Касаткина (Австралия, 15) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 7:5, 6:1;
- Магдалена Френх (Польша, 28) – Талия Гибсон (Австралия, WC) – 6:2, 6:2;
- Анна Бондарь (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина, 12) – 6:2, 6:4;
- Винус Уильямс (США, WC) – Каролина Мухова (Чехия, 11) – 3:6, 6:2, 1:6;
- Алисия Паркс (США) – Мирра Андреева (Россия, 5) – 0:6, 1:6.
US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко из Беларуси.
