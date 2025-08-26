Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

US Open — 2025: результаты матчей с 25 на 26 августа у женщин

В ночь с 25 на 26 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее значимыми результатами второго игрового дня женского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). 1-й круг. Результаты 25-26 августа:

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Даяна Ястремская (Украина, 30) – 6:7, 7:6, 6:4;

(Россия) – Даяна Ястремская (Украина, 30) – 6:7, 7:6, 6:4; Людмила Самсонова (Россия, 17) – Юань Юэ (Китай) – 2:6, 6:4, 6:4;

(Россия, 17) – Юань Юэ (Китай) – 2:6, 6:4, 6:4; Барбора Крейчикова (Чехия) – Виктория Мбоко (Канада, 22) – 6:3, 6:2;

(Чехия) – Виктория Мбоко (Канада, 22) – 6:3, 6:2; Юлия Путинцева (Казахстан) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:4, 7:6;

(Казахстан) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:4, 7:6; Мэдисон Киз (США, 6) – Рената Сарасуа (Мексика) – 7:6, 6:7, 5:7;

(Мексика) – 7:6, 6:7, 5:7; Александра Саснович (Беларусь) – Ива Йович (США) – 6:7, 3:6;

(США) – 6:7, 3:6; Элисе Мертенс (Бельгия, 19) – Алисса Ан (США, WC) – 6:1, 6:0;

(Бельгия, 19) – Алисса Ан (США, WC) – 6:1, 6:0; Камилла Рахимова (Россия) – Каролин Гарсия (Франция, WC) – 6:4, 4:6, 6:3;

(Россия) – Каролин Гарсия (Франция, WC) – 6:4, 4:6, 6:3; Анна Калинская (Россия, 29) – Клерви Нгуну (США, WC) – 6:0, 5:7, 6:4;

(Россия, 29) – Клерви Нгуну (США, WC) – 6:0, 5:7, 6:4; Елена Рыбакина (Казахстан, 9) – Джульета Пареджа (США, WC) – 6:3, 6:0;

(Казахстан, 9) – Джульета Пареджа (США, WC) – 6:3, 6:0; Дарья Касаткина (Австралия, 15) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 7:5, 6:1;

(Австралия, 15) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 7:5, 6:1; Магдалена Френх (Польша, 28) – Талия Гибсон (Австралия, WC) – 6:2, 6:2;

(Польша, 28) – Талия Гибсон (Австралия, WC) – 6:2, 6:2; Анна Бондарь (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина, 12) – 6:2, 6:4;

(Венгрия) – Элина Свитолина (Украина, 12) – 6:2, 6:4; Винус Уильямс (США, WC) – Каролина Мухова (Чехия, 11) – 3:6, 6:2, 1:6;

(Чехия, 11) – 3:6, 6:2, 1:6; Алисия Паркс (США) – Мирра Андреева (Россия, 5) – 0:6, 1:6.

US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко из Беларуси.