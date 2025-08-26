Скидки
Теннис

Мирра Андреева — Алисия Паркс, результат матча 26 августа 2025, счет 2:0, 1-й круг US Open

Мирра Андреева разгромила Алисию Паркс и вышла во второй круг US Open-2025


На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» завершился матч первого круга турнира US Open, где встречались пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 56-й номер рейтинга американская спортсменка Алисия Паркс. Россиянка разгромно победила в двух сетах: 6:, 6:1 и вышла в следующий круг соревнований.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 04:25 МСК
Алисия Паркс
56
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Продолжительность матча составила 55 минут. Андреева в этой матче не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. У Паркс четыре двойных ошибки, одна подача навылет и не одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем круге Мирра Андреева встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.

Сетка US Open-2025
Календарь US Open-2025
