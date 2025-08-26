Скидки
Карлос Алькарас — Райлли Опелка: испанец выиграл первый сет на старте US Open

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 августа, в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 66-й номер рейтинга Райлли Опелка из США. Испанец выиграл первый сет со счётом 6:4.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 04:55 МСК
Райлли Опелка
67
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		5 3
6 		7 2
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

На момент написания новости в игре начался второй отрезок. По ходу первого сета, несмотря на поражение, американец сделал аж 6 эйсов, в то время как у Алькараса их два. Карлос Алькарас и Райлли Опелка встречаются впервые в рамках АТР-тура.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале турнира он был сильнее американца Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

Алькарас после победы над Зверевым в Цинциннати тренирует подачу

