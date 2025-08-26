Скидки
Мирра Андреева, US Open: результаты на 26 августа, следующий соперник, путь до титула

Комментарии

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева успешно стартовал на Открытом чемпионате США. «Чемпионат» публикует результат её первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Мирры Андреевой на US Open — 2025:

  • первый круг: Мирра Андреева (Россия) — Алисия Паркс (США) — 6:0, 6:1.

Следующий матч Мирры Андреевой на US Open — 2025:

  • второй круг: Мирра Андреева (Россия) — Анастасия Потапова (Россия).

Потенциальный путь Мирры Андреевой к титулу:

  • третий круг: Елена Остапенко (Латвия, 25);
  • четвёртый круг: Эмма Наварро (США, 10);
  • 1/4 финала: Джессика Пегула (США, 4);
  • 1/2 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1);
  • финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).
Сетка US Open-2025
Календарь US Open-2025

Мирра Андреева разгромила Алисию Паркс и вышла во второй круг US Open-2025
