Теннис

Карен Хачанов, US Open: результаты на 26 августа, следующий соперник, путь до титула

Комментарии

Девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Открытом чемпионате США. «Чемпионат» публикует результат его первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Карена Хачанова на US Open — 2025:

  • первый круг: Карен Хачанов (Россия) — Нишеш Басаваредди (США) — 6:7, 6:3, 7:5, 6:1.

Следующий матч Карена Хачанова на US Open — 2025:

  • второй круг: Карен Хачанов (Россия) — Камиль Майхшак (Польша).

Потенциальный путь Карена Хачанова к титулу:

  • третий круг: Франсиско Серундоло (Аргентина, 19);
  • четвёртый круг: Алекс де Минор (Австралия, 8);
  • 1/4 финала: Александр Зверев (Германия, 3);
  • 1/2 финала: Янник Синнер (Италия, 1);
  • финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
