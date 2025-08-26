Карен Хачанов, US Open: результаты на 26 августа, следующий соперник, путь до титула
Девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Открытом чемпионате США. «Чемпионат» публикует результат его первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Проведённые матчи Карена Хачанова на US Open — 2025:
- первый круг: Карен Хачанов (Россия) — Нишеш Басаваредди (США) — 6:7, 6:3, 7:5, 6:1.
Следующий матч Карена Хачанова на US Open — 2025:
- второй круг: Карен Хачанов (Россия) — Камиль Майхшак (Польша).
Потенциальный путь Карена Хачанова к титулу:
- третий круг: Франсиско Серундоло (Аргентина, 19);
- четвёртый круг: Алекс де Минор (Австралия, 8);
- 1/4 финала: Александр Зверев (Германия, 3);
- 1/2 финала: Янник Синнер (Италия, 1);
- финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
Материалы по теме
Комментарии