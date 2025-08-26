Карлос Алькарас — Райлли Опелка: испанец забрал второй сет

Сегодня, 25 августа, в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 66-й номер рейтинга Райлли Опелка из США. Испанец выиграл второй сет со счётом 7:2.
На момент написания новости в игре идёт третий отрезок. Первая партия также осталась за Алькарасом со счётом 6:4. Карлос Алькарас и Райлли Опелка встречаются впервые в рамках АТР-тура.
Победитель этого противостояния в следующем круге соревнований сыграет с Маттиа Белуччи.
Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале турнира он был сильнее американца Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5.
Фанат подарил Карлосу Алькарасу маску лучадора
