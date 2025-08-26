Андрей Рублёв, US Open: результаты на 26 августа, следующий соперник, путь до титула
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на Открытом чемпионате США. «Чемпионат» публикует результат его первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Проведённые матчи Андрея Рублёва на US Open — 2025:
- первый круг: Андрей Рублёв (Россия) — Дино Прижмич (Хорватия) — 6:4, 6:4, 6:4.
Следующий матч Андрея Рублёва на US Open — 2025:
- второй круг: Андрей Рублёв (Россия) — Тристан Бойер (США).
Потенциальный путь Андрея Рублёва к титулу:
- третий круг: Уго Умбер (Франция, 22);
- четвёртый круг: Александр Зверев (Германия, 3);
- 1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия, 8);
- 1/2 финала: Янник Синнер (Италия, 1);
- финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
Материалы по теме
Комментарии