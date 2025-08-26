Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв, US Open: результаты на 26 августа, следующий соперник, путь до титула

Андрей Рублёв, US Open: результаты на 26 августа, следующий соперник, путь до титула
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на Открытом чемпионате США. «Чемпионат» публикует результат его первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Андрея Рублёва на US Open — 2025:

  • первый круг: Андрей Рублёв (Россия) — Дино Прижмич (Хорватия) — 6:4, 6:4, 6:4.

Следующий матч Андрея Рублёва на US Open — 2025:

  • второй круг: Андрей Рублёв (Россия) — Тристан Бойер (США).

Потенциальный путь Андрея Рублёва к титулу:

  • третий круг: Уго Умбер (Франция, 22);
  • четвёртый круг: Александр Зверев (Германия, 3);
  • 1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия, 8);
  • 1/2 финала: Янник Синнер (Италия, 1);
  • финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Материалы по теме
Андрей Рублёв уверенно вышел во второй круг US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android