Карлос Алькарас в трёх сетах обыграл Райлли Опелку и вышел в следующий круг US Open

Сегодня, 25 августа, в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встречались вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 66-й номер рейтинга Райлли Опелка из США. Испанец выиграл матч в трёх сетах: 6:4, 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа и 6 минут. За это время Алькарас сделал четыре подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 11 заработанных. Его соперник сделал 14 эйсов, совершил девять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Победитель этого противостояния в следующем круге соревнований сыграет с Маттиа Белуччи (Италия).