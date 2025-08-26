Скидки
Карлос Алькарас— Райлли Опелка, результат матча 26 августа 2025, счет 3:0, 1-й круг US Open

Карлос Алькарас в трёх сетах обыграл Райлли Опелку и вышел в следующий круг US Open
Комментарии

Сегодня, 25 августа, в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встречались вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 66-й номер рейтинга Райлли Опелка из США. Испанец выиграл матч в трёх сетах: 6:4, 7:5, 6:4.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 04:55 МСК
Райлли Опелка
67
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		5 4
6 		7 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Продолжительность матча составила 2 часа и 6 минут. За это время Алькарас сделал четыре подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 11 заработанных. Его соперник сделал 14 эйсов, совершил девять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Победитель этого противостояния в следующем круге соревнований сыграет с Маттиа Белуччи (Италия).

Календарь US Open-2025
Сетка US Open-2025
