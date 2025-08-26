Скидки
Мирра Андреева во втором круге US Open сыграет с Анастасией Потаповой

Мирра Андреева во втором круге US Open сыграет с Анастасией Потаповой
Комментарии

В первом круге Открытого чемпионата США пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обыграла 56-й номер рейтинга американскую спортсменку Алисию Паркс. Россиянка разгромно победила в двух сетах: 6:0, 6:1 — и вышла в следующий круг соревнований, где встретится с соотечественницей Анастасией Потаповой.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 04:25 МСК
Алисия Паркс
56
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В стартовом матче US Open 45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова с трудом обыграла 303-го номера рейтинга китайскую спортсменку Чжу Линь со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 01:05 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 2
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

Российские теннисистки встретятся во втором круге US Open 27 августа 2025 года в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» (США).

Календарь US Open (ж)
Турнирная сетка US Open (ж)
Новости. Теннис
