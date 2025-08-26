Мирра Андреева во втором круге US Open сыграет с Анастасией Потаповой

В первом круге Открытого чемпионата США пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обыграла 56-й номер рейтинга американскую спортсменку Алисию Паркс. Россиянка разгромно победила в двух сетах: 6:0, 6:1 — и вышла в следующий круг соревнований, где встретится с соотечественницей Анастасией Потаповой.

В стартовом матче US Open 45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова с трудом обыграла 303-го номера рейтинга китайскую спортсменку Чжу Линь со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Российские теннисистки встретятся во втором круге US Open 27 августа 2025 года в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» (США).