Мирра Андреева во втором круге US Open сыграет с Анастасией Потаповой
В первом круге Открытого чемпионата США пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обыграла 56-й номер рейтинга американскую спортсменку Алисию Паркс. Россиянка разгромно победила в двух сетах: 6:0, 6:1 — и вышла в следующий круг соревнований, где встретится с соотечественницей Анастасией Потаповой.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 04:25 МСК
56
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
5
Мирра Андреева
М. Андреева
В стартовом матче US Open 45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова с трудом обыграла 303-го номера рейтинга китайскую спортсменку Чжу Линь со счётом 6:4, 4:6, 6:2.
US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 01:05 МСК
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
Чжу Линь
Ч. Линь
Российские теннисистки встретятся во втором круге US Open 27 августа 2025 года в 18:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» (США).
