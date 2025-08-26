Скидки
26 августа главные новости спорта, теннис, футбол, US Open, футбольные трансферы

Победа Мирры Андреевой, невероятный матч «Ливерпуля» и «Ньюкасла». Главное к утру
Российская теннисистка Мирра Андреева успешно стартовала на US Open-2025, разгромив американку Алисию Паркс, «Ливерпуль» в драматичном матче 2-го тура АПЛ обыграл «Ньюкасл», представители РФ Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли во второй круг Открытого теннисного чемпионата США. Главное к утру — подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева разгромила Алисию Паркс и вышла во второй круг US Open — 2025.
  2. «Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» благодаря голу 16-летнего Нгумохи на 90+10-й минуте.
  3. Андрей Рублёв уверенно вышел во второй круг US Open.
  4. Карен Хачанов за три часа победил 104-ю ракетку мира на старте US Open.
  5. Карлос Алькарас в трёх сетах обыграл Райлли Опелку и вышел в следующий круг US Open.
  6. 45-летняя Винус Уильямс проиграла Каролине Муховой в первом круге US Open.
  7. Елена Рыбакина уверенно вышла во второй круг US Open — 2025.
  8. «Зенит» может подписать бразильского полузащитника Джона Джона.
  9. «Интер» забил пять безответных голов в ворота «Торино», Тюрам оформил дубль.
  10. Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии, Неймар — вне состава.

Главные новости дня

