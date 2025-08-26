Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Победа Мирры Андреевой, невероятный матч «Ливерпуля» и «Ньюкасла». Главное к утру

Российская теннисистка Мирра Андреева успешно стартовала на US Open-2025, разгромив американку Алисию Паркс, «Ливерпуль» в драматичном матче 2-го тура АПЛ обыграл «Ньюкасл», представители РФ Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли во второй круг Открытого теннисного чемпионата США. Главное к утру — подборке «Чемпионата».

Главные новости дня