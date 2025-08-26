Мария Шарапова получила перстень US Open за победу на турнире в 2006 году

На центральном корте US Open состоялась торжественная церемония: пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова получила символический перстень члена Зала теннисной славы. Почетную награду чемпионке US Open — 2006 вручила экс первая ракетка мира Ким Клейстерс.

Церемония стала продолжением включения Шараповой в Зал славы, прошедшего на минувших выходных. Перстень US Open является традиционным символом признания победителей турнира.

Марии Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.