Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова получила перстень US Open за победу на турнире в 2006 году

Мария Шарапова получила перстень US Open за победу на турнире в 2006 году
Комментарии

На центральном корте US Open состоялась торжественная церемония: пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова получила символический перстень члена Зала теннисной славы. Почетную награду чемпионке US Open — 2006 вручила экс первая ракетка мира Ким Клейстерс.

Церемония стала продолжением включения Шараповой в Зал славы, прошедшего на минувших выходных. Перстень US Open является традиционным символом признания победителей турнира.

Марии Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

Материалы по теме
Мария Шарапова получит перстень US Open за победу на турнире в 2006 году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android