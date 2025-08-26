Шарапова произнесла трогательную речь после получения перстня US Open

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова после получения перстня Международного зала теннисной славы из рук экс первой ракетки мира Ким Клейстерс на Открытом чемпионате США произнесла трогательную речь.

«Нью-Йорк. Какое особенное место и особенный корт. Вы оказали невероятное влияние на мой путь и мою карьеру. На этом корте у меня были как самые прекрасные моменты, так и самые сложные. Вы стали свидетелями того, как я выросла: от юной девушки в ночном платье в стиле Одри Хепбёрн до сегодняшнего дня, 19 лет спустя, принимающей это прекрасное кольцо и эту невероятную честь. Спасибо вам от всего сердца. Спасибо, что сделали это событие таким особенным. Спасибо, Ким, Майк и Брайан. Поздравляю», — сказала Шарапова после получения перстня US Open.

Напомним, 38-летняя Шарапова завершила карьеру в 2020 году. На её счету 39 титулов WTA, включая пять побед на «Шлемах» и трофей Итогового чемпионата 2004 года.