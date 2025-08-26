Маю — о Медведеве: не могу представить, чтобы Алькарас или Синнер повели себя так

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Николя Маю высказался по поводу скандального матча между россиянином Даниилом Медведевым и его соотечественникам Бенжаменом Бонзи на старте US Open — 2025. Маю сидел в боксе француза и стал свидетелем конфликта Медведева с судьёй. Он заявил, что лидеры сезона воздержались бы от резких слов в такой ситуации.
«Это невероятный игровой эпизод. В любом случае — такие моменты всегда происходят в самые важные отрезки матча. Я считаю, что судья не совсем правильно справился с ситуацией. И не хочу по горячим следам говорить о поведении Даниила, потому что не хочу говорить того, о чём потом пожалею. Но я ни на секунду не могу представить, чтобы Алькарас или Синнер повели себя таким образом», — приводит слова Маю We love tennis со ссылкой на L’Équipe.
Во втором круге турнира в Нью-Йорке Бенжамен Бонзи сыграет с Маркосом Гироном (США).
