Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маю — о Медведеве: не могу представить, чтобы Алькарас или Синнер повели себя так

Маю — о Медведеве: не могу представить, чтобы Алькарас или Синнер повели себя так
Даниил Медведев
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Николя Маю высказался по поводу скандального матча между россиянином Даниилом Медведевым и его соотечественникам Бенжаменом Бонзи на старте US Open — 2025. Маю сидел в боксе француза и стал свидетелем конфликта Медведева с судьёй. Он заявил, что лидеры сезона воздержались бы от резких слов в такой ситуации.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
51
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

«Это невероятный игровой эпизод. В любом случае — такие моменты всегда происходят в самые важные отрезки матча. Я считаю, что судья не совсем правильно справился с ситуацией. И не хочу по горячим следам говорить о поведении Даниила, потому что не хочу говорить того, о чём потом пожалею. Но я ни на секунду не могу представить, чтобы Алькарас или Синнер повели себя таким образом», — приводит слова Маю We love tennis со ссылкой на L’Équipe.

Во втором круге турнира в Нью-Йорке Бенжамен Бонзи сыграет с Маркосом Гироном (США).

Материалы по теме
«Ему надо отдохнуть от тенниса». Бурная реакция на сенсационный вылет Медведева с US Open
«Ему надо отдохнуть от тенниса». Бурная реакция на сенсационный вылет Медведева с US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android