US Open — 2025: результаты матчей с 25 на 26 августа у мужчин

В ночь с 25 на 26 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее значимыми результатами второго игрового дня мужского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). 1-й круг. Результаты 25-26 августа:

Уго Умбер (Франция, 22) – Адам Уолтон (Австралия) — 4:6, 6:7, 7:5, 1:6;

Миомир Кецманович (Сербия) – Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:7, 6:7, 3:6;

Федерико Агустин-Гомес (Аргентина, Q) – Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — 4:6, 5:7, 7:6, 2:6;

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Алекс Михельсен (США, 28) — 1:6, 6:3, 6:4, 6:4;

Фрэнсис Тиафо (США, 17) – Йосихито Нисиока (Япония) — 6:3, 7:6, 6:3;

Франческо Пассаро (Италия, Q) – Флавио Коболли (Италия, 24) — 5:7, 6:4; 4:6, 6:3, 3:6;

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Хольгер Руне (Дания, 11) — 3:6, 6:7, 6:7;

Габриэль Диалло (Канада, 31) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 7:6, 4:6, 7:5, 7:5;

Дино Прижмич (Хорватия, Q) – Андрей Рублёв (Россия, 15) — 4:6, 4:6, 4:6;

Карен Хачанов (Россия, 9) – Нишеш Басаваредди (США, WC) — 6:7, 6:3, 7:5, 6:1;

Себастьян Офнер (Австрия, SR) – Каспер Рууд (Норвегия, 12) — 1:6, 2:6, 6:7;

Райлли Опелка (США) – Карлос Алькарас (Испания, 2) — 4:6, 5:7, 4:6.

US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.