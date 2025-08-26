Скидки
US Open — 2025: результаты матчей с 25 на 26 августа у мужчин

Аудио-версия:
В ночь с 25 на 26 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее значимыми результатами второго игрового дня мужского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). 1-й круг. Результаты 25-26 августа:

  • Уго Умбер (Франция, 22) – Адам Уолтон (Австралия) — 4:6, 6:7, 7:5, 1:6;
  • Миомир Кецманович (Сербия) – Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:7, 6:7, 3:6;
  • Федерико Агустин-Гомес (Аргентина, Q) – Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — 4:6, 5:7, 7:6, 2:6;
  • Франсиско Комесанья (Аргентина) – Алекс Михельсен (США, 28) — 1:6, 6:3, 6:4, 6:4;
  • Фрэнсис Тиафо (США, 17) – Йосихито Нисиока (Япония) — 6:3, 7:6, 6:3;
  • Франческо Пассаро (Италия, Q) – Флавио Коболли (Италия, 24) — 5:7, 6:4; 4:6, 6:3, 3:6;
  • Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Хольгер Руне (Дания, 11) — 3:6, 6:7, 6:7;
  • Габриэль Диалло (Канада, 31) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 7:6, 4:6, 7:5, 7:5;
  • Дино Прижмич (Хорватия, Q) – Андрей Рублёв (Россия, 15) — 4:6, 4:6, 4:6;
  • Карен Хачанов (Россия, 9) – Нишеш Басаваредди (США, WC) — 6:7, 6:3, 7:5, 6:1;
  • Себастьян Офнер (Австрия, SR) – Каспер Рууд (Норвегия, 12) — 1:6, 2:6, 6:7;
  • Райлли Опелка (США) – Карлос Алькарас (Испания, 2) — 4:6, 5:7, 4:6.

US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
