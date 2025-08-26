US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 26 августа

Сегодня, 26 августа, и ночью 27 августа по московскому времени в Нью-Йорке (США) продолжится US Open – 2025. Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня мужского одиночного разряда турнира.
US Open – 2025. Расписание матчей на 26-27 августа. Мужчины (время – московское):
18:00. Мартон Фучович (Венгрия) – Денис Шаповалов (Канада, 27);
18:00. Маттео Арнальди (Италия) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 19);
18:00. Лоренцо Музетти (Италия, 10) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);
19:30. Алексей Попырин (Австралия) – Эмиль Руусувуори (Финляндия);
19:30. Кентен Алис (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия);
19:30. Александр Бублик (Казахстан, 23) – Марин Чилич (Хорватия);
20:00. Янник Синнер (Италия, 1) – Вит Коприва (Чехия);
20:00. Валентен Руае (Франция, WC) – Бу Юньчаокэтэ (Китай);
20:00. Леандро Сиди (Швейцария, Q) – Педро Мартинес-Портеро (Испания);
21:00. Лоренцо Сонего (Италия) – Тристан Скулкейт (Австралия, WC);
21:30. Стефанос Циципас (Греция, 26) – Александр Мюллер (Франция);
21:30. Билли Харрис (Великобритания, LL) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25);
21:30. Юго Гастон (Франция) – Синтаро Мочизуки (Япония, Q);
22:00. Даниэль Альтмайер (Германия) – Хамад Меджедович (Сербия);
23:00. Гаэль Монфис (Франция) – Роман Сафиуллин (Россия);
23:00. Нуну Боржеш (Португалия) – Брендон Холт (США);
23:30. Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Алекс де Минор (Австралия, 8);
00:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Джейкоб Фирнли (Великобритания);
3:30. Эльмер Мёллер (Дания) – Томми Пол (США, 14);
3:30. Александр Зверев (Германия, 3) — Алехандро Табило (Чили).
US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.