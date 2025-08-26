US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 26 августа
Сегодня, 26 августа, и ночью 27 августа в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего игрового дня женского одиночного разряда турнира.
Теннис. US Open – 2025. Женщины. Первый круг. Расписание игрового дня 25-26 августа (время – московское):
- 18:00. Кэти Бултер (Великобритания) — Марта Костюк (Украина);
- 18:30. Эмилиана Аранго (Колумбия) — Ига Швёнтек (Польша);
- 20:00. Даниэль Коллинз (США) — Жаклин Кристиан (Румыния);
- 20:00. Аманда Анисимова (США) — Кимберли Биррелл (Австралия);
- 21:30. Екатерина Александрова (Россия) — Анастасия Севастова (Латвия);
- 21:30. Лаура Зигемунд (Германия) — Диана Шнайдер (Россия);
- 23:30. Анастасия Захарова (Россия) — Элина Аванесян (Армения);
- 2:00. Айла Томлянович (Австралия) — Кори Гауфф (США);
- 2:00. Гретье Миннен (Бельгия) — Наоми Осака (Япония).
