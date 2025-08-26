US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 26 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 августа, и ночью 27 августа в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего игрового дня женского одиночного разряда турнира.

Теннис. US Open – 2025. Женщины. Первый круг. Расписание игрового дня 25-26 августа (время – московское):