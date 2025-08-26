Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 26 августа

US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 26 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 августа, и ночью 27 августа в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего игрового дня женского одиночного разряда турнира.

Теннис. US Open – 2025. Женщины. Первый круг. Расписание игрового дня 25-26 августа (время – московское):

  • 18:00. Кэти Бултер (Великобритания) — Марта Костюк (Украина);
  • 18:30. Эмилиана Аранго (Колумбия) — Ига Швёнтек (Польша);
  • 20:00. Даниэль Коллинз (США) — Жаклин Кристиан (Румыния);
  • 20:00. Аманда Анисимова (США) — Кимберли Биррелл (Австралия);
  • 21:30. Екатерина Александрова (Россия) — Анастасия Севастова (Латвия);
  • 21:30. Лаура Зигемунд (Германия) — Диана Шнайдер (Россия);
  • 23:30. Анастасия Захарова (Россия) — Элина Аванесян (Армения);
  • 2:00. Айла Томлянович (Австралия) — Кори Гауфф (США);
  • 2:00. Гретье Миннен (Бельгия) — Наоми Осака (Япония).
Календарь US Open - 2025
Сетка US Open - 2025
Материалы по теме
Лёгкий старт для российского трио! Мирра, Рублёв и Хачанов — во втором круге US Open
Лёгкий старт для российского трио! Мирра, Рублёв и Хачанов — во втором круге US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android