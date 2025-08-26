Карлос Алькарас, US Open: результаты на 26 августа, следующий соперник, путь до титула

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас успешно стартовал на Открытом чемпионате США. «Чемпионат» публикует результат его первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённый матч Карлоса Алькараса на US Open — 2025:

первый круг: Карлос Алькарас (Испания) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 7:5, 6:4.

Следующий матч Карлоса Алькараса на US Open — 2025:

второй круг: Карлос Алькарас (Испания) — Маттия Беллуччи (Италия).

Потенциальный путь Карлоса Алькараса к титулу:

третий круг: Лучано Дардери (Италия, 32);

четвёртый круг: Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18);

1/4 финала: Бен Шелтон (США, 6);

1/2 финала: Тейлор Фриц (Италия, 4);

финал: Янник Синнер (Италия, 1).