Карлос Алькарас, US Open: результаты на 26 августа, следующий соперник, путь до титула

Карлос Алькарас, US Open: результаты на 26 августа, следующий соперник, путь до титула
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас успешно стартовал на Открытом чемпионате США. «Чемпионат» публикует результат его первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённый матч Карлоса Алькараса на US Open — 2025:

  • первый круг: Карлос Алькарас (Испания) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 7:5, 6:4.

Следующий матч Карлоса Алькараса на US Open — 2025:

  • второй круг: Карлос Алькарас (Испания) — Маттия Беллуччи (Италия).

Потенциальный путь Карлоса Алькараса к титулу:

  • третий круг: Лучано Дардери (Италия, 32);
  • четвёртый круг: Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18);
  • 1/4 финала: Бен Шелтон (США, 6);
  • 1/2 финала: Тейлор Фриц (Италия, 4);
  • финал: Янник Синнер (Италия, 1).
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
