Карлос Алькарас, US Open: результаты на 26 августа, следующий соперник, путь до титула
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас успешно стартовал на Открытом чемпионате США. «Чемпионат» публикует результат его первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Проведённый матч Карлоса Алькараса на US Open — 2025:
- первый круг: Карлос Алькарас (Испания) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 7:5, 6:4.
Следующий матч Карлоса Алькараса на US Open — 2025:
- второй круг: Карлос Алькарас (Испания) — Маттия Беллуччи (Италия).
Потенциальный путь Карлоса Алькараса к титулу:
- третий круг: Лучано Дардери (Италия, 32);
- четвёртый круг: Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18);
- 1/4 финала: Бен Шелтон (США, 6);
- 1/2 финала: Тейлор Фриц (Италия, 4);
- финал: Янник Синнер (Италия, 1).
