Рууд — о US Open: играешь, уже устал, а в нескольких метрах кто-то курит марихуану

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд назвал свою самую нелюбимую часть пребывания в Нью-Йорке (США).

«Для меня это худшее, что есть в Нью-Йорке. Запах повсюду, даже здесь, на кортах. Приходится смириться, но это не мой любимый запах.

Немного раздражает, когда играешь, уже устал, а буквально в нескольких метрах кто-то курит марихуану. Мы ничего не можем с этим поделать, пока закон не изменят, но я очень сомневаюсь, что это произойдёт», — приводит слова Рууда NRK.

На US Open — 2025 Каспер Рууд уже вышел во второй круг. На старте он переиграл австрийца Себастьяна Офнера — 6:1, 6:2, 7:6 (7:5).

