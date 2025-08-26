Скидки
Хенмэн: Медведев цеплялся за соломинку и делал всё, чтобы сбить ритм матча

Комментарии

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о поведении россиянина Даниила Медведева в матче US Open — 2025 с французским теннисистом Бенжаменом Бонзи. Даниил проиграл со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. По ходу матча россиянин не раз был эмоционален и раздражён.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
51
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

«Реальность такова, что если между первой и второй подачей произошёл сбой, то подача остаётся первой. Медведев цеплялся за соломинку и делал всё, чтобы сбить ритм матча. С помощью нью-йоркских болельщиков он перевернул ход матча этой долгой задержкой. Бонзи заслуживает большой похвалы за то, что нашёл способ победить в пятом сете», — сказал Хенмэн в эфире Sky Sports.

