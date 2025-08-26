Хенмэн: Медведев цеплялся за соломинку и делал всё, чтобы сбить ритм матча

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о поведении россиянина Даниила Медведева в матче US Open — 2025 с французским теннисистом Бенжаменом Бонзи. Даниил проиграл со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. По ходу матча россиянин не раз был эмоционален и раздражён.

«Реальность такова, что если между первой и второй подачей произошёл сбой, то подача остаётся первой. Медведев цеплялся за соломинку и делал всё, чтобы сбить ритм матча. С помощью нью-йоркских болельщиков он перевернул ход матча этой долгой задержкой. Бонзи заслуживает большой похвалы за то, что нашёл способ победить в пятом сете», — сказал Хенмэн в эфире Sky Sports.