«Очень спокойно отношусь». Каролин Гарсия — о завершении карьеры на US Open

Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала свой последний матч в карьере на US Open — 2025. В первом круге она уступила россиянке Камилле Рахимовой со счётом 4:6, 6:4, 3:6.
«Огромное спасибо всем, кто был здесь на моём последнем матче. Теннис дал мне так много. Были прекрасные эмоции, были и сложные. Он сформировал меня такой, какой я стала сейчас. Я очень выросла, особенно в последние годы.
Я очень спокойно отношусь к своему решению попрощаться с теннисом на соревновательном уровне. Страдания на корте… я больше не могу, это уже слишком. Я люблю эту игру. Я очень горжусь тем, что могу это сказать, ведь 12 месяцев назад это было не так. Так что я очень горжусь этим последним сезоном и своей карьерой», — сказала Гарсия в послематчевом интервью.
- 26 августа 2025
