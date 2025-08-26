Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень спокойно отношусь». Каролин Гарсия — о завершении карьеры на US Open

«Очень спокойно отношусь». Каролин Гарсия — о завершении карьеры на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала свой последний матч в карьере на US Open — 2025. В первом круге она уступила россиянке Камилле Рахимовой со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 21:05 МСК
Камилла Рахимова
65
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Каролин Гарсия
174
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия

«Огромное спасибо всем, кто был здесь на моём последнем матче. Теннис дал мне так много. Были прекрасные эмоции, были и сложные. Он сформировал меня такой, какой я стала сейчас. Я очень выросла, особенно в последние годы.

Я очень спокойно отношусь к своему решению попрощаться с теннисом на соревновательном уровне. Страдания на корте… я больше не могу, это уже слишком. Я люблю эту игру. Я очень горжусь тем, что могу это сказать, ведь 12 месяцев назад это было не так. Так что я очень горжусь этим последним сезоном и своей карьерой», — сказала Гарсия в послематчевом интервью.

Материалы по теме
Калинская со своей собакой произвела фурор на US Open. Перед ними не устоял даже Алькарас
Калинская со своей собакой произвела фурор на US Open. Перед ними не устоял даже Алькарас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android