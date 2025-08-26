Скидки
Андрей Рублёв завёл аккаунт в TikTok
Андрей Рублёв
Комментарии

Российский теннисист 15-я ракетка мира Андрей Рублёв сообщил о создании аккаунта в популярной социальной сети TikTok. Первое видео там спортсмен опубликовал меньше суток назад.

Рублёв поприветствовал подписчиков и поблагодарил их за поддержку. Число подписчиков на его странице уже составляет больше 13 тысяч.

Сегодня, в ночь с 25 на 26 августа, завершился матч первого круга US Oрen между Андреем Рублёвым и 124-м номером рейтинга хорватским спортсменом Дино Прижмичем. Россиянин одержал победу со счётом 6:4, 6:4, 6:4. В следующем круге Рублёв встретится со 113-м номером рейтинга американским теннисистом Тристаном Бойером.

