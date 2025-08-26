Петра Квитова: ставлю две победы на ТБШ выше первой строчки мирового рейтинга

Двукратная победительница Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова рассказала, какими воспоминаниями своей теннисной карьеры гордится больше всего.

«Думаю, я гордилась многим, особенно психологическим аспектом. На протяжении всех длинных сезонов я вполне хорошо со всем справлялась, даже несмотря на травмы, болезни и всё такое.

Я очень горжусь тем, как я справлялась с давлением, много раз была в топ-10. Это было очень, очень особенно для меня. Даже несмотря на то, что я никогда не была первой ракеткой мира, всё равно ставлю две победы на турнирах «Большого шлема» выше первой строчки», — сказала Квитова на пресс-конференции.