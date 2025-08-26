Вероника Кудерметова прокомментировала поражение на старте US Open — 2025

26-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала пост после поражения в первом круге Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира она уступила представительнице Индонезии Джаниче Чен (147-я строчка рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

«Не тот результат, который я хотела. Вложила всё сердце и силы, что у меня есть. Ладно, я не одержала победу в матче, но выиграла лучших болельщиков. Спасибо за эту невероятную поддержку!» — написала Кудерметова в социальных сетях.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Кудерметова восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных