Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова прокомментировала поражение на старте US Open — 2025

Вероника Кудерметова прокомментировала поражение на старте US Open — 2025
Вероника Кудерметова
Комментарии

26-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала пост после поражения в первом круге Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира она уступила представительнице Индонезии Джаниче Чен (147-я строчка рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 20:10 МСК
Джаниче Чен
149
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 4
         
Вероника Кудерметова
25
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

«Не тот результат, который я хотела. Вложила всё сердце и силы, что у меня есть. Ладно, я не одержала победу в матче, но выиграла лучших болельщиков. Спасибо за эту невероятную поддержку!» — написала Кудерметова в социальных сетях.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Кудерметова восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных

Материалы по теме
Видео
Андрей Рублёв завёл аккаунт в TikTok
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android