Вероника Кудерметова прокомментировала поражение на старте US Open — 2025
Поделиться
26-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала пост после поражения в первом круге Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира она уступила представительнице Индонезии Джаниче Чен (147-я строчка рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 4:6.
US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 20:10 МСК
149
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
25
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
«Не тот результат, который я хотела. Вложила всё сердце и силы, что у меня есть. Ладно, я не одержала победу в матче, но выиграла лучших болельщиков. Спасибо за эту невероятную поддержку!» — написала Кудерметова в социальных сетях.
Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Кудерметова восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2025
-
11:20
-
11:19
-
10:59
-
10:42
-
10:26
-
10:00
-
09:50
-
09:42
-
09:41
-
09:30
-
09:24
-
09:18
-
08:30
-
07:50
-
07:33
-
07:10
-
07:01
-
06:35
-
06:26
-
06:21
-
05:52
-
05:43
-
05:32
-
05:22
-
04:50
-
04:25
-
04:13
-
04:01
-
03:36
-
03:26
-
03:24
-
02:58
-
02:41
-
02:03
-
01:57