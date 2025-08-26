Карлос Алькарас признался, что брат побрил его налысо на US Open — 2025

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о смене имиджа во время US Open — 2025.

— Мне казалось, что волосы были слишком длинные, и перед турниром я сказал, что очень хочу подстричься. Внезапно мой брат просто запутался с машинкой. Единственный способ всё исправить был сбрить всё. Честно говоря, выглядит не так уж и хорошо… но не так уж и плохо, наверное.

— Почему вас стриг брат? Я знаю, что в Париж ты привозил Виктора…

— Для Виктора Нью-Йорк слишком далеко. Я вообще не любитель причёсок. Я из тех, кто думает: ну ладно, волосы отрастут и через пару дней всё будет нормально. Так получилось, и всё, — сказал Алькарас на пресс-конференции.