Новак Джокович появился на US Open — 2025 в необычном кастомном жакете Lacoste

Новак Джокович появился на US Open — 2025 в необычном кастомном жакете Lacoste
Новак Джокович
24-кратный победитель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович вышел на корт в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 в кастомном жакете Lacoste.

Дизайн продукта был создан по подобию унисферы Земли. Текстура мячей отсылает к покрытиям теннисных кортов. Проект разрабатывался креативным директором компании Пелагеей Колотурос.

Напомним, на старте турнира в Нью-Йорке седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович победил 19-летнего американского спортсмена Лёнера Тьена со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. Следующий соперник титулованного серба — 149-я ракетка мира представитель США Захари Свайда.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
1 		6 3 2
             
Лёнер Тьен
50
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Материалы по теме
Фото: Lacoste сменил логотип в честь Новака Джоковича
