Новак Джокович появился на US Open — 2025 в необычном кастомном жакете Lacoste
24-кратный победитель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович вышел на корт в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 в кастомном жакете Lacoste.
Дизайн продукта был создан по подобию унисферы Земли. Текстура мячей отсылает к покрытиям теннисных кортов. Проект разрабатывался креативным директором компании Пелагеей Колотурос.
Напомним, на старте турнира в Нью-Йорке седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович победил 19-летнего американского спортсмена Лёнера Тьена со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. Следующий соперник титулованного серба — 149-я ракетка мира представитель США Захари Свайда.
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 02:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 3
|2
50
Лёнер Тьен
Л. Тьен
