Новак Джокович появился на US Open — 2025 в необычном кастомном жакете Lacoste

24-кратный победитель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович вышел на корт в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 в кастомном жакете Lacoste.

Дизайн продукта был создан по подобию унисферы Земли. Текстура мячей отсылает к покрытиям теннисных кортов. Проект разрабатывался креативным директором компании Пелагеей Колотурос.

Напомним, на старте турнира в Нью-Йорке седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович победил 19-летнего американского спортсмена Лёнера Тьена со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. Следующий соперник титулованного серба — 149-я ракетка мира представитель США Захари Свайда.