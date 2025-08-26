Мария Шарапова оценила новую стрижку Карлоса Алькараса

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова высказалась об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе, в частности о его смене имиджа перед US Open — 2025.

— Что вы думаете о современной игре? В мужском туре мы видим превосходство Синнера и Алькараса.

— Я ещё не добралась до тенниса. Пока что застряла на короткой стрижке (смеётся). Она такая лёгкая в уходе. Неплохая попытка, я была бы очень суеверна. Но именно это в Карлосе и ценят — его способность быть очень свободным и уверенным в себе, и его особая аура, которая выходит за рамки игры, — сказала Шарапова в эфире ESPN.