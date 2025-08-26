Мария Шарапова высказалась о взаимоотношениях с Сереной Уильямс после завершения карьеры

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своих взаимоотношениях с легендарной американкой Сереной Уильямс, которая представила россиянку на церемонии введения в Зал славы тенниса.

«Это был первый человек, о котором я подумала. Я отправила ей сообщение, спросила: «У тебя есть минутка?» Она ответила, и мы разговаривали час. Просто не верится, что мы так долго держали это в секрете.

Думаю, мы просто расслабились. Всегда было глубокое взаимное уважение к тому, что мы сделали. Было молчаливое осознание усилий, жертв и всего, через что нам пришлось пройти, чтобы стать чемпионами. В конце концов, большой трофей только один. Есть маленький трофей, но мы хотели большой. Мы стояли между этими трофеями, соревновались. Приятно строить дружбу после всех этих матчей», — сказала Шарапова в эфире ESPN.