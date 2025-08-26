«Я жертва». Фотограф матча Медведев — Бонзи дал комментарий после скандала на US Open

Фотограф Сельчук Акар высказался по поводу инцидента во время матча первого круга US Open — 2025 между Даниилом Медведевым и Бенжаменом Бонзи.

Он вышел на корт во время матчбола француза и за это был лишён аккредитации. Вероятно, Акар подумал, что Бонзи выиграл матч, но тот просто подал в сетку. Судья вернул французу право на подачу, что вызвало гневную реакцию россиянина.

«Я жертва и совершенно невиновен. Этот инцидент уже превратился в линчевание. Пусть я ни в чём не виноват, но сильно пострадал. Если там есть камера и за ней следят, то она покажет, что я дважды возвращался к работникам и не заходил (на корт). Не знал и не видел, заметил ли меня Медведев. Я не фотожурналист, который мог бы совершить такую ошибку», — приводит слова Акара Daily Mail.

В карьере Сельчука Акара была работа не только на крупных спортивных мероприятиях. Он также выполнял свои обязанности на крупных политических саммитах.