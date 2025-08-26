Скидки
«Ужасная». Фрэнсис Тиафо — о новой причёске Карлоса Алькараса на US Open — 2025
17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо раскритиковал новую причёску второго номера рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса. На свой первый матч на US Open — 2025 Алькарас вышел побритым налысо. Позднее он рассказал, что автором нового образа стал его брат.

«Ужасная. Определённо ужасная. Хотя он мой друг, я на него посмотрел и… Может быть, создаёт аэродинамику. Хуан Карлос посмеялся и сказал, что он будет ещё быстрее. Я подумал, что это проблема. Но не знаю, кто ему сказал, что он выглядит хорошо. Не знаю, кто ему сказал это сделать, но это ужасно», — сказал Тиафо на пресс-конференции.

Карлос Алькарас признался, что брат побрил его налысо на US Open — 2025
