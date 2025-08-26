«Нельзя забывать!» Людмила Самсонова — о своём выходе в четвертьфинал Уимблдона

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова высказалась о результатах на Уимблдоне-2025. На престижном турнире в Лондоне она вышла в 1/4 финала.

— Мне кажется, ты очень круто играла на Уимблдоне, насколько это сейчас тебе вот здесь приносит какую-то уверенность? Либо это было в июле, уже забыли, уже совсем другая история, и вообще на это не стоит обращать внимание?

— Нет, нельзя забывать (смеётся). Нет, это был мой первый четвертьфинал, это вообще такие эмоции сильные, я не могу забыть этот момент.

— Хочется повторить ещё?

— Да, конечно, жду, жду (улыбается).

— Расскажи, что это был за такой опыт для тебя, и как он тебе, кажется, сейчас будет помогать?

— Ну, я просто сейчас стала верить, что я могу это сделать, и я могу до четвертьфинала [дойти], может быть, и больше, не знаю, посмотрим, но это вообще такие эмоции…

— С чем сравнимо?

— Ни с чем, не, ну большие эмоции были и на фэткапе тоже, я должна это сказать, очень-очень большие. Первый раз, вся команда, это было вообще здорово.

— Что ты о себе узнала после этого четвертьфинала, что нового умеет делать Людмила Самсонова теперь?

— Пока ещё надо подумать (смеётся). Пока ещё не… Ну да, надо просто, я думаю, время подумать побольше, — приводит слова Самсоновой «БОЛЬШЕ!».