«Призовые большие капец». Андрей Рублёв — о мотивации играть в миксте на US Open — 2025

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признался, что призовой фонд был одной из причин, почему он решил сыграть в миксте на US Open — 2025. Напомним, победители турнира получили $ 1 млн.

— Это как супермотивация какая-то, вот этот куш в миллион баксов? Либо статус «Шлема» это перебивает?

— Ну, всё вместе. И призовые большие капец. За два дня провести по полтора часа на корте… Большие призовые, и статус чемпиона «Шлема», понятное дело, тоже прикольно. Неважно, микст, не микст. Но мне кажется, даже если призовые были бы меньше и они бы делали микст до одиночек, я бы играл, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».