«Помню себя таким же». Андрей Рублёв — о победе над 20-летним хорватом на US Open

Андрей Рублёв
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над хорватским теннисистом Дино Прижмичем в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 01:20 МСК
Дино Прижмич
124
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
6 		6 6
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Расскажи, пожалуйста, как чувствовал себя сегодня?
— Да, хорошо себя чувствовал. Получилось удачно сыграть, удачно выиграть, поэтому рад.

— Ну, парень молодой. Мы там читали про него. Классно играет. Говорят, что очень перспективный. Каково это — играть с таким мальчишкой, который мало чего вообще боится?
— Каково? Непредсказуемо, потому что я помню себя таким же, амбиций много, мало страхов, кажется, что всё легко даётся, и, конечно, когда так начинаешь, то иногда это очень помогает и прокатывает, поэтому непредсказуемо. И из-за этого в Австралии же не прошёл. То же самое было. Из квала попался молодой Фонсека, и я ему проиграл. Сейчас также из квала попался молодой хорват, и получилось выиграть.

— Мне очень понравилось, как ты вообще подавал, и видно было, что он не мог никак приспособиться к подаче твоей.
— На самом деле здесь больше, наверное, дело в корте, потому что он немножко такой… Большие стадионы, они комфортные для игры, отскоки хорошие, ровные и комфортно играть, контролируется мяч. А небольшие корты, они более проскальзывают, более быстрые и тяжелее контролировать. И вот, мне кажется, это чуть-чуть помогало в плане именно подачи мне, — приводит слова Рублёва «БОЛЬШЕ!».

Новости. Теннис
