Эмилиана Аранго — Ига Швёнтек: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open
Сегодня, 26 августа, в матче первого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 84-я ракетка мира колумбийская теннисистка Эмилиана Аранго и полька Ига Швёнтек, занимающая вторую строчку рейтинга WTA. Матч начнётся не ранее 18:30 по московскому времени.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
84
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Не начался
|1
|2
|3
|
|
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
