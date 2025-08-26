Эмилиана Аранго — Ига Швёнтек: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open

Сегодня, 26 августа, в матче первого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 84-я ракетка мира колумбийская теннисистка Эмилиана Аранго и полька Ига Швёнтек, занимающая вторую строчку рейтинга WTA. Матч начнётся не ранее 18:30 по московскому времени.

В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.