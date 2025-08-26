Скидки
Эмилиана Аранго — Ига Швёнтек: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open
Сегодня, 26 августа, в матче первого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 84-я ракетка мира колумбийская теннисистка Эмилиана Аранго и полька Ига Швёнтек, занимающая вторую строчку рейтинга WTA. Матч начнётся не ранее 18:30 по московскому времени.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Эмилиана Аранго
84
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Календарь женского US Open - 2025
Сетка женского US Open - 2025
