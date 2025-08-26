«Я задолбался стирать банданы». Рублёв — о своей причёске как у молодого Сафина

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своей причёске с хвостиком, которая многим напомнила образ его тренера Марата Сафина.

— Я хочу спросить про причёску, которую сейчас все постят.

— Хвостик? Или что?

— Да, сравнивают тебя с Маратом, когда он играл с такой причёской. Это какой-то был специальный ход?

— Нет, просто, честно, я уже два месяца без перерыва езжу, летаю, точнее. С Галле, получается, я как минимум не был дома, и я задолбался стирать банданы. Они накапливались по 20 штук, и ты такой типа, ладно, завтра, завтра, и уже их 30. Ты этот один день находишь, чтобы их постирать, стираешь, потому что их нельзя в стиральной машинке стирать, нужно вручную. Постирал, и потом думаешь, лучше вообще в них играть не буду, чтобы всё не стирать, только матч уже тогда, ну и всё, и поэтому…

— Но тебе так чуть-чуть льстит всё-таки, что тебя считают молодым Маратом Сафиным?

— Ну прикольно, приятно, чего нет, Марат классный, офигенный, красавчик, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».