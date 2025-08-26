«Уже просто хочется свалить». Андрей Рублёв – об ощущениях после игры в миксте на US Open

Теннисист из России Андрей Рублёв поделился эмоциями от игры в миксте на Открытом чемпионате США — 2025. Россиянин дошёл до стадии 1/4 финала в паре с чешской спортсменкой Каролиной Муховой.

— Ваш микст с Каролиной Муховой вообще насколько помог тебе? Можно ли это считать такой прям крутой разминкой? Либо это больше выставка?

— Не, можно, можно, можно считать такой хорошей подготовкой, потому что, да, даже было какое-то первые прям часа полтора такое расстройство, когда думаешь, блин, уже хочу свалить из этого Нью-Йорка, уже как будто уже проиграл US Open, уже не хочу здесь находиться, всё. Уже просто хочется свалить и не думать, и не вспоминать этот микст, и потом думаешь, блин, так, стоп, тебе ещё через неделю одиночку играть, так что…

— Крутой опыт это был?

— Да, классный, — приводит слова Рублёва «БОЛЬШЕ!».