«Уже просто хочется свалить». Андрей Рублёв – об ощущениях после игры в миксте на US Open
Андрей Рублёв и Каролина Мухова
Аудио-версия:
Комментарии

Теннисист из России Андрей Рублёв поделился эмоциями от игры в миксте на Открытом чемпионате США — 2025. Россиянин дошёл до стадии 1/4 финала в паре с чешской спортсменкой Каролиной Муховой.

— Ваш микст с Каролиной Муховой вообще насколько помог тебе? Можно ли это считать такой прям крутой разминкой? Либо это больше выставка?
— Не, можно, можно, можно считать такой хорошей подготовкой, потому что, да, даже было какое-то первые прям часа полтора такое расстройство, когда думаешь, блин, уже хочу свалить из этого Нью-Йорка, уже как будто уже проиграл US Open, уже не хочу здесь находиться, всё. Уже просто хочется свалить и не думать, и не вспоминать этот микст, и потом думаешь, блин, так, стоп, тебе ещё через неделю одиночку играть, так что…

— Крутой опыт это был?
— Да, классный, — приводит слова Рублёва «БОЛЬШЕ!».

