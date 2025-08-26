Скидки
«Я не сдаюсь». Анастасия Павлюченкова — о матче с Ястремской на US Open — 2025

Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка 45-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова высказалась о матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 с украинской спортсменкой Даяной Ястремской. Россиянка одержала победу со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4.

US Open (ж). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
45
Россия
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 7 6
7 7 		6 5 4
         
31
Украина
— Мне показалось, по уровню тенниса и по скорости, ты прямо в третьей партии немножко на другом уровне была, чем Даяна. Это связано с очень сложной концовкой второго сета, что она немножко провалилась, либо опять-таки у тебя какое-то второе дыхание вот открылось?
— Я думаю, всё вместе. Да, наверное, может быть, сломала её в какой-то момент тоже после второго сета, потому что там всё-таки было 5:5 на тай-брейке. Мне кажется, она уже, наверное, думала: «Вот-вот, всё, я сейчас возьму», но я не сдаюсь. И просто интересная вещь. У меня до этого как-то всё не шло с теннисом, ничего не получалось вообще, после травы я не чувствовала вообще мяча, здесь всё улетало, эти новые мячи Wilson. И здесь до матча, в принципе, тоже у меня было два дня, чтобы подготовиться, но я сказала себе, что просто мне неважно, как я играю, я выхожу выигрывать с настроем. И вот просто буквально настрой, что творит чудеса, — приводит слова Павлюченковой «БОЛЬШЕ!».

