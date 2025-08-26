Скидки
«Чувствую себя в США как дома». Анна Калинская — об американской серии турниров

Анна Калинская
Аудио-версия:
Теннисистка из России 29-я ракетка мира Анна Калинская поделилась мнением о серии турниров, которая проводится в Америке. Она отметила значимость публики в своих выступлениях.

— Отличная американская серия. Играешь, классные результаты. Можешь сформулировать, в чём именно залог вот этого успеха?
— Ну, во-первых, хард — это моё покрытие любимое. Траву я тоже люблю, но там очень короткий сезон. Поэтому мне комфортно. Во-вторых, чувствую себя в Америке как второй дом. В любой момент я знаю, что я могу полететь к себе домой и перезагрузиться. Поэтому ментально как-то проще играть. В Америке нет каких-то грустных мыслей. Грустных с хорошей стороны, что вот я скучаю очень сильно по дому, потому что тут как-то всё более уже привычное для меня за пять лет, поэтому вот это чувство, наверное, даёт внутреннее спокойствие, а публика тут действительно какая-то сумасшедшая, но я не знаю, нравится ли мне это, — приводит слова Калинской «БОЛЬШЕ!».

