Мирра Андреева пообещала, что в 2026 году будет самостоятельно водить машину

Комментарии

Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что до сих пор не сдала экзамен на получение водительских прав.

— Какие новости по экзамену на вождение? Вы сдали?
— Нет, ребята, я ещё учусь. У меня не так много времени на практику, но не волнуйтесь. Я уверена… Обещаю, что в 2026 году буду водить машину. В следующий раз, когда я приеду в Индиан-Уэллс, вы увидите, как я сама за рулём. Обещаю, — сказала Андреева в послематчевом интервью.

Ранее Мирра Андреева успешно стартовала на US Open — 2025. В первом круге она разгромила американку Алисию Паркс со счётом 6:0, 6:1.

