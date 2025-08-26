Янник Синнер — Вит Коприва: где смотреть, во сколько начало матча первого круга US Open
Сегодня, 26 августа, состоится матч первого круга мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 между первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером и его соперником из Чехии Витом Копривой (89-я строчка рейтинга АТР). Встреча начнётся не ранее 20:00 по московскому времени.
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
89
Вит Коприва
В. Коприва
Отметим, что в России не предусмотрены официальные прямые трансляции с турнира в Нью-Йорке. За всеми событиями игрового дня можно следить в текстовых онлайн-трансляциях «Чемпионата».
US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем престижного турнира как раз является итальянец Янник Синнер.
