Мирра Андреева призналась, что сильно нервничала перед матчем первого круга US Open — 2025

Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева оценила своё выступление в первом круге Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира она разгромила американку Алисию Паркс со счётом 6:0, 6:1.

«Я очень нервничала перед этим матчем, но рада тому, как справилась с давлением и волнением. В последнее время я видела её результаты, она играет хорошо. Я старалась сохранять максимальную концентрацию на протяжении всего матча. Было непросто — матчи первого круга всегда сложные, поэтому я в целом очень довольна уровнем, который показала сегодня на корте», — приводит слова Андреевой сайт US Open.

Во втором круге US Open — 2025 Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.