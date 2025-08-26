Мирра Андреева призналась, что сильно нервничала перед матчем первого круга US Open — 2025
Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева оценила своё выступление в первом круге Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира она разгромила американку Алисию Паркс со счётом 6:0, 6:1.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 04:25 МСК
56
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
5
Мирра Андреева
М. Андреева
«Я очень нервничала перед этим матчем, но рада тому, как справилась с давлением и волнением. В последнее время я видела её результаты, она играет хорошо. Я старалась сохранять максимальную концентрацию на протяжении всего матча. Было непросто — матчи первого круга всегда сложные, поэтому я в целом очень довольна уровнем, который показала сегодня на корте», — приводит слова Андреевой сайт US Open.
Во втором круге US Open — 2025 Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой.
