Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сделаю всё, чтобы разрушить проклятие». Андреева — о неудачных выступлениях на US Open

«Сделаю всё, чтобы разрушить проклятие». Андреева — о неудачных выступлениях на US Open
Комментарии

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась об истории своих выступлений на Открытом чемпионате США. За карьеру она пока что не проходила на турнире дальше второго круга.

«В 2023 году, конечно, можно отдать мне должное: мне было 16, и я проиграла Коко Гауфф, и она в итоге победила на турнире, поэтому это нормально. В прошлом году я проиграла Эшлин Крюгер. Она провела отличный матч, и я тогда тоже очень нервничала.

Надеюсь, что этот год будет немного другим. Сделаю всё возможное, чтобы разрушить это проклятие, остаться здесь немного дольше и продвинуться дальше по турнирной сетке», — приводит слова Андреевой сайт US Open.

Материалы по теме
Мирра Андреева призналась, что сильно нервничала перед матчем первого круга US Open — 2025
Мирра Андреева пообещала, что в 2026 году будет самостоятельно водить машину
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android