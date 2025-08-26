«Сделаю всё, чтобы разрушить проклятие». Андреева — о неудачных выступлениях на US Open

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась об истории своих выступлений на Открытом чемпионате США. За карьеру она пока что не проходила на турнире дальше второго круга.

«В 2023 году, конечно, можно отдать мне должное: мне было 16, и я проиграла Коко Гауфф, и она в итоге победила на турнире, поэтому это нормально. В прошлом году я проиграла Эшлин Крюгер. Она провела отличный матч, и я тогда тоже очень нервничала.

Надеюсь, что этот год будет немного другим. Сделаю всё возможное, чтобы разрушить это проклятие, остаться здесь немного дольше и продвинуться дальше по турнирной сетке», — приводит слова Андреевой сайт US Open.