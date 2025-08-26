Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень-очень мило». Анна Калинская — об участии в рекламе со своей собакой

«Очень-очень мило». Анна Калинская — об участии в рекламе со своей собакой
Анна Калинская
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Анна Калинская высказалась о съёмках в рекламе со своей собакой. Спортсменка отметила, что Белла — питомец её парня.

— Ты выложила в соцсети ролик забавный, где ты с Беллой как раз участвуешь. Расскажи, как вообще ваш союз случился? Давно ли ты думала о собаке? Всё-таки такой большой, важный шаг. Видно, что всё-таки это не просто домашний питомец для тебя, это такая очень важная часть твоей жизни.
— Это собака моего парня. Я не знала, что будет съёмка с ней. Когда пришла, я думала, это только я буду, а потом спросили, где Белла, я говорю: а зачем? И потом они сказали, что есть такой сценарий для съёмки, было бы хорошо с ней. Да, это получилось достаточно спонтанно. Первая наша съёмка, я вчера увидела результаты, очень-очень мило. Я думаю, в ролике даже больше она была (смеётся).

— То есть она главная звезда, да?
— Да, она звезда.

— У неё есть здесь аккредитация?
— Как бы не получили. Есть вопросики (смеётся). Надо сделать для коллекции, — приводит слова Калинской «БОЛЬШЕ!».

Материалы по теме
«Чувствую себя в США как дома». Анна Калинская — об американской серии турниров
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android