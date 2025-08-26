Скидки
Теннис

Из-за чего Даниил Медведев стал проигрывать пятисетовые матчи в 2025 году?

Из-за чего Даниил Медведев стал проигрывать пятисетовые матчи в 2025 году?
Даниил Медведев
Российский теннисист, экс первая ракетка мира Даниил Медведев уступил в первом круге Открытого чемпионата США — 2025. Россиянин не справился с французом Бенжаменом Бонзи в пятисетовом матче.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос о причинах неудачных выступлений Медведева в матчах, которые состоят из пяти сетов.

На старте Открытого чемпионата США Даниил Медведев также отметился скандальным поведением, вызвавшим резонанс в социальных сетях. Россиянин проигрывал со счётом 3:6, 5:7, 4:5. На матчболе Бонзи между первой и второй подачей на корте оказался фотограф. Судья Грег Алленсворт дал французу переподать первую подачу, что взбесило Медведева. Даниил начал спорить и заводить трибуны.

Новости. Теннис
