Винус Уильямс расплакалась на пресс-конференции после поражения от Муховой на US Open

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс не смогла сдержать эмоций по ходу пресс-конференции после поражения на Открытом чемпионате США — 2025.

В первом круге Уильямс потерпела поражение от 13-й ракетки мира чешки Каролины Муховой со счётом 3:6, 6:2, 1:6.

«Что я доказала себе? Для меня выйти на корт означало дать себе шанс сыграть, будучи более здоровой. Когда ты нездоров, ты об этом думаешь. Дело даже не в ощущениях, а в том, что это давит на тебя внутри. Было здорово ощущать себя свободнее», — сказала Винус.

Фото: Кадр из трансляции

