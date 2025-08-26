Скидки
Винус Уильямс расплакалась на пресс-конференции после поражения от Муховой на US Open

Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс не смогла сдержать эмоций по ходу пресс-конференции после поражения на Открытом чемпионате США — 2025.

В первом круге Уильямс потерпела поражение от 13-й ракетки мира чешки Каролины Муховой со счётом 3:6, 6:2, 1:6.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 02:20 МСК
Винус Уильямс
602
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 1
6 		2 6
         
Каролина Мухова
13
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Что я доказала себе? Для меня выйти на корт означало дать себе шанс сыграть, будучи более здоровой. Когда ты нездоров, ты об этом думаешь. Дело даже не в ощущениях, а в том, что это давит на тебя внутри. Было здорово ощущать себя свободнее», — сказала Винус.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

