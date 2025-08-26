Лаура Зигемунд — Диана Шнайдер: где смотреть, во сколько начало матча 1-го круга US Open
Сегодня, 26 августа, в матче первого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 52-я ракетка мира немецкая теннисистка Лаура Зигемунд и россиянка Диана Шнайдер, занимающая 17-ю строчку рейтинга WTA. Матч начнётся не ранее 21:30 по московскому времени.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 21:30 МСК
52
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Не начался
|1
|2
|3
|
|
17
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
