«Он врёт. Не слушайте его». Алькарас ответил на критику Тиафо по поводу причёски

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на критику американца Фрэнсиса Тиафо по поводу своей новой стрижки.
На свой первый матч на US Open — 2025 Алькарас вышел побритым налысо. Позднее он рассказал, что автором нового образа стал его брат.
«Фрэнсис врёт, Фрэнсис врёт. Да, я видел видео. Он пришёл сюда и сказал, что причёска ужасная. Я знаю, что он лжёт. Я знаю, что ему нравится стрижка. Он мне сказал. Так что не слушайте ничего, о чём он говорит», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Во втором круге Открытого чемпионата США Карлос Алькарас сыграет с Маттиа Беллуччи из Италии.