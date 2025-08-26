Скидки
Фото: Арина Соболенко появилась на US Open в эксклюзивной сумке с тигриными узорами

Фото: Арина Соболенко появилась на US Open в эксклюзивной сумке с тигриными узорами
Арина Соболенко
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко вышла на стартовый матч Открытого чемпионата США — 2025 в кастомной сумке брендов Wilson и Nike. Узоры на аксессуаре спортсменки напоминают тигриные полоски. Сама спортсменка имеет татуировку с тигром на своей руке.

Фото: кадр из трансляции

«Я предложила идею, а талантливая команда Wilson помогла воплотить её в реальность. Всегда мечтала о сотрудничестве с Wilson и Nike, чтобы создать что-то по-настоящему уникальное. Надеюсь, вам, друзья, это придётся по душе!» — приводит слова Соболенко Sport5.by.

В первом круге турнира в Нью-Йорке Арина Соболенко обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову со счётом 7:5, 6:1.

