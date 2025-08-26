Скидки
Теннис

Алькарас признался, что смеётся над реакцией общества на его нашумевшую стрижку

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что с улыбкой воспринимает реакцию общественности на свою новую стрижку.

«С момента, как я показал свою стрижку, не вижу ничего, кроме разговоров о ней. Кому-то она нравится, кому-то нет. Честно говоря, я просто смеюсь над реакцией людей. Что есть, то есть. Я ничего не могу сделать, поэтому просто смеюсь над всем, что говорят о стрижке», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

На свой первый матч на US Open — 2025 Алькарас вышел побритым налысо. Позднее он рассказал, что автором нового образа стал его брат.

