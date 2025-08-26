Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — о борьбе с Синнером за первую строчку рейтинга: не думаю, что оказываю давление

Алькарас — о борьбе с Синнером за первую строчку рейтинга: не думаю, что оказываю давление
Комментарии

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что четырёхкратный чемпион мэйджоров итальянец Янник Синнер не испытывает давления по поводу возможной потери первой строчки рейтинга ATP по итогам US Open — 2025.

«Честно говоря, не думаю, что оказываю на него какое-либо давление. Я уверен, что он пройдёт первый круг. Стараюсь не слишком много думать о первом месте в рейтинге. Просто попытаюсь пройти как можно дальше на этом турнире, показать свой лучший теннис, а там посмотрим, что получится в итоге. Тот, кто сыграет лучше всех на этом турнире, финиширует первым, так что я не думаю, что это как-то на него давит», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Материалы по теме
Алькарас станет первой ракеткой мира, если сыграет не хуже Синнера на US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android