Алькарас — о борьбе с Синнером за первую строчку рейтинга: не думаю, что оказываю давление

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что четырёхкратный чемпион мэйджоров итальянец Янник Синнер не испытывает давления по поводу возможной потери первой строчки рейтинга ATP по итогам US Open — 2025.

«Честно говоря, не думаю, что оказываю на него какое-либо давление. Я уверен, что он пройдёт первый круг. Стараюсь не слишком много думать о первом месте в рейтинге. Просто попытаюсь пройти как можно дальше на этом турнире, показать свой лучший теннис, а там посмотрим, что получится в итоге. Тот, кто сыграет лучше всех на этом турнире, финиширует первым, так что я не думаю, что это как-то на него давит», — приводит слова Алькараса Punto de Break.